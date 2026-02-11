北海道の冬の風物詩「さっぽろ雪まつり」が今夜、閉幕します。記者「あいにくの天気ですが、大雪像を一目見ようと観光客が朝から訪れています」76回目を迎えた「さっぽろ雪まつり」。最終日のきょうも会場には多くの市民や観光客が訪れ、圧巻の大雪像を写真におさめていました。大阪からの観光客「スケールが大きくてびっくりした。細かい部分が詳細に作られていてすごい」兵庫からの観光客「取り壊すのはもったいない」メインの「