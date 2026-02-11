◆紅白戦紅組―白組＝特別ルール７回まで＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人・石川達也投手（２７）が今季チーム初実戦となる紅白戦に登板。紅組の２番手でマウンドに上がり、１回無安打無失点の内容だった。大城とバッテリーを組み、まずは先頭の育成・平山を２球で中飛のスタート。続くドラフト６位ルーキー・藤井は３球三振。「浦学のジャッジ」の異名を持つ大型ルーキーを直球２球で追い込み、最後は宝刀チェンジアップを