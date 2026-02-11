筆者は20代だった5年前にNISAを開始し、月2万円ずつ投資をおこないました。もちろん、投資ですのでお金が必ず増えるという確証はありませんが、早くスタートして良かった！ と感じています。 本記事では、実際にNISAでどれだけお金を増やすことができたのか、NISAを始めてから5年が経過して分かったことや良かったことをまとめてみました。 NISAは特別な知識がなくても始められるが、自分に合う方法を探してお