１１日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１６．７３ポイント（０．４３％）高の２７２９９．８８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３８．３０ポイント（０．４１％）高の９２８１．０５ポイントと３日続伸した。売買代金は１１８６億６７０万香港ドルに縮小している（１０日前場は１３８８億２３００万香港ドル）。中国の政策に対する期待感が相場を支え