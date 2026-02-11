◇プロ野球・巨人春季キャンプ第3クール2日目(11日、宮崎)巨人の1軍キャンプで臨時コーチをつとめている松井秀喜さんが、ファンに向けてメッセージを送りました。この日は紅白戦を実施。スタンドには心待ちにした多くのファンが集まります。松井臨時コーチはそんなファンに向けて「今日はたくさんのお客さまに来ていただきありがとうございます。今年一軍で活躍するであろう選手たちがこれから練習試合をしますので、ぜひ楽しんで