昨年12月8日に腎炎のため緊急手術を受けた作家でタレントの室井佑月（55）が11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨年末からの療養を経て体調が回復したと報告した。昨年末からXの更新を止めていた室井は、この日、約2カ月ぶりの投稿で「心身のバランスを崩し、腎炎から緊急手術、そしていわゆるカサンドラと呼ばれる状態におりました（一時はバスタブも跨げないほど痩せちゃって）今は回復し、元気！（顔も丸顔に戻りました