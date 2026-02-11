「阪神紅白戦、白組−紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）二回に大山が初実戦初打席で左中間への本塁打を放った。０−４で迎えた二回。先頭の大山が打席に入り、岩貞の２球目を完璧に捉えた。白球は勢いよく伸びて左中間の芝生に着弾。シーズン中と同様の「５番・一塁」で、状態の良さを見せつけた。