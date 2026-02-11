「阪神紅白戦、白組-紅組」（１１日、バイトするならエントリー宜野座スタジアム）阪神の佐藤輝内野手が初回、投手強襲の内野安打を放った。白組の「４番・三塁」で出場すると、２死一塁で迎えた第１打席。カウント２−２から５球目、外角球を逆らわずはじき返した。鋭い打球がワンバウンドでマウンド上の伊藤将を襲う。必死に体を反転させたがよけきれず、左膝付近に当たりマウンド付近で倒れ込んだ。スタンドからは悲鳴