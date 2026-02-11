衆院選で大敗した中道改革連合は11日、議員総会を開き、野田・斉藤両共同代表の後任を決める代表選挙について、立候補には10人の推薦人が必要とする規定を今回は適用せず、本人の意思があれば立候補できるようにする方針を決めた。総会で出席者から、議員数が49人に減った中で、推薦人の条件は立候補自体や活発な代表選を妨げることになるとの趣旨の発言が相次ぎ、これを受けて野田氏が決断した。今回は決選投票も行わず、1回の投