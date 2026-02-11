「大竹バンブーファイバーパンダ型ヒューマノイドロボット発表および初のバンブーファイバーロボット量産拠点（大竹）プロジェクト調印式」が7日、四川省成都市で開催された。中国新聞網が伝えた。四川省達州市大竹県の県名は特産物である竹から付けられており、同県では多くの人が竹を使って生計を立てている。今回の大竹県と成都ヒューマノイドロボットイノベーションセンターの協力は自然の竹資源を「AI＋」産業に活用するカギ