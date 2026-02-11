ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスノーボード男子ビッグエアは2月7日（日本時間8日）に決勝が行われ、中国の蘇翊鳴（スー・イーミン）選手が銅メダルを獲得しました。これは今回の冬季オリンピックで中国選手団が獲得した初のメダルです。蘇翊鳴選手は9日深夜、SNSへの投稿で金銀を獲得した日本選手に祝意を表すととともに、「ついにオリンピックのすべての色のメダルを集めることができた。自分にとってとても大きな意義が