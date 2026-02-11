言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、天体に関するロマンチックな言葉から、日常生活やビジネスシーンでよく使われる名詞までをピックアップしました。空欄を埋めて、3つの言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□ざさ□□ん□□んヒント：弓を引く姿でおなじみの冬の星座といえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：いて