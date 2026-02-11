藤原さくらが2月18日にリリースするニューアルバム『uku』より、収録曲「My Summer」が本日2月11日に先行配信リリース。あわせてアルバム全曲を試聴できるダイジェスト映像が公開された。 （関連：【映像あり】藤原さくら、ニューアルバム『uku』の全曲を試聴できるダイジェスト映像） 藤原さくらは「森を抜けたらビーチに辿り着いたかのような、どこか知らない暖かい場所」をイメージ