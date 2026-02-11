２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。投票率は、全国４７都道府県の中で奈良県がトップでした。今回の衆院選で、真冬の選挙ということもあり注目された「投票率」。奈良県内では、中道改革連合の“大物”である馬淵澄夫氏が、自民・小林茂樹氏に敗れ落選した奈良１区で、６４．３６％を記録。高市早苗総理が当選した奈良２区でも、６２．４０％を記録しました。奈良３区も合わせると、同県内の小選挙区投票率は６２．