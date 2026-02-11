阪神は11日、宜野座キャンプで1、2軍合同の紅白戦を行った。ドラフト5位ルーキーの能登嵩都投手（24）が白組で先発。2回を投げ、4安打4失点だった。初回は3者凡退におさえたものの、2回は先頭の前川に右前打とされると、連打を浴びるなど4失点となった。初の実戦形式となった7日は打者5人と対戦し、安打性は0だった。オイシックスでプレーした昨季、イースタン・リーグで4部門（防御率、勝利、勝率、奪三振）トップの好成