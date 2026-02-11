広島・坂倉将吾捕手が１１日、宮崎・日南キャンプの紅白戦で“今季１号”をマークした。白組の「５番・捕手」で出場。初回１死死一、二塁で大瀬良から右翼ポール際へ先制３ランを放った。昨季は１０４試合で打率２割３分８厘、５本塁打、３７打点。２１年以降の５年間ではワーストの成績だった。今季は節目の１０年目。「やり返したい、巻き返したいというのが一番」と語っていた中、これ以上ない結果だ。