元欅坂４６・平手友梨奈（２４）と俳優の神尾楓珠（２７）が１１日、結婚を発表。深夜１時に突然の発表となったことに加えて、ネットでは２人がそっくりだと話題になっている。２人はそれぞれのＳＮＳで「皆様へいつも温かいご支援を賜り、本当にありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「それぞれの歩んできた道が交差し