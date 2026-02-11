米スポーツ専門局「ＦＯＸスポーツ」は１０日（日本時間１１日）、「２０２６年シーズンＭＬＢトップ１０打者ランキング」を発表。ドジャースの大谷翔平投手（３１）がヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）を抑え、１位にランキングされた。２位がジャッジ、３位がロイヤルズのボビー・ウィット内野手（２５）、４位がガーディアンズのホセ・ラミレス内野手（３３）、５位がメッツのファン・ソト外野手（２７）。ドジ