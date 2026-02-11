巨人の育成・村山源内野手（２０）が１１日、宮崎・都城で母校・鹿屋中央のナインから熱視線を送られた。２年生は修学旅行で不在のため１年生部員１２人が午前９時３０分すぎから午後１１時まで約１時間半、熱心に練習を見学。キャッチボールや打撃練習を行い後輩から注目の的になっていた村山は「懐かしさを感じました。夢を与えられる選手になりたいと思いながら練習しました」と、振り返った。恩師の山本信也監督は「（