◆練習試合ＤｅＮＡ―中日（１１日・宜野湾）ＤｅＮＡ・梶原昂希外野手（２６）が１１日、今季チーム初の対外試合となる中日戦（宜野湾）に「７番・右翼」で先発出場。２回に今季の“チーム１号”となる先制２ランを放った。０―０の２回無死一塁。１ボール１ストライクからの３球目、中日の右腕・仲地の外角直球を捉えた。高く上がった打球は宜野湾の強風にも乗り、左中間スタンドに飛び込んだ。立ち見のファンも出るほど満