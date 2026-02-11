お笑いコンビ、アンジャッシュの児嶋一哉が11日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。同日それぞれのインスタグラムを更新して結婚を発表した、俳優神尾楓珠と元欅坂46の歌手平手友梨奈を祝福した。児嶋は2人のツーショットを見て、「写真がかっこいい」と絶賛した。「われわれ素人がマネしたら大けがします。スターだからかっこいい」とかぶせた。コメンテーターでモデルの知花くららは、「こういうニュースを見