11日午後1時31分ごろ、北海道で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路地方中南部で、震源の深さはおよそ90km、地震の規模を示すマグニチュードは3.7と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、北海道の釧路市、厚岸町、浜中町、標茶町、鶴居村、別海町、それに根室市です。【各地の震度詳細】■震度1□北海道釧路市厚