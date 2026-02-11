てんびん座の方向・約146光年先の恒星「HD 137010」を公転しているかもしれない、地球とよく似たサイズと公転周期を持つ太陽系外惑星候補「HD 137010 b」の発見が報告されました。この天体は、表面が氷に閉ざされた、いわば「凍った地球」のような状態である可能性が高いものの、条件次第では液体の水を保持できる可能性も残されています。【▲ 太陽系外惑星候補「HD 137010 b」の想像図（Credit: NASA/JPL-Caltech/Keith Miller (