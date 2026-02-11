第8回アジア太平洋女子アマチュア選手権は12日から4日間、ニュージーランドのロイヤルウェリントンGCで開催され、日本勢は5人が出場する。25年の明治安田レディースで下部ツアー史上8人目の優勝を果たし、日本女子アマで2位に入った岩永杏奈は「去年は悔しい結果（33位）で終わったので、今年は優勝を目指して頑張りたい」と決意を口にした。25年日本女子オープンで3位と健闘した広吉優梨菜は「調子自体は問題ない。初日と2