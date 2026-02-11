MF松木玖生が所属するサウサンプトンが大逆転劇をやってのけた。10日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部相当)第32節でサウサンプトンはレスター・シティのホームに乗り込んだ。前半だけでホームチームに0-3とされて3点のビハインドを背負ったサウサンプトンは後半開始から3枚替えを行い、ベンチスタートとなっていた松木もピッチへと送り込まれた。すると、猛反撃を開始。まずは16分、左サイドから送られたクロ