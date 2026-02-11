フェニックス・サンズ vs ダラス・マーベリックス日付：2026年2月11日（水）開催地：PHXアリーナ（Phoenix）最終スコア：フェニックス・サンズ 120 - 111 ダラス・マーベリックス NBAのフェニックス・サンズ対ダラス・マーベリックスがPHXアリーナ（Phoenix）で行われた。 第1クォーターはフェニックス・サンズがリードし36-16で終了する。第2クォーターはダ