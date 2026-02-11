巨人からポスティングシステムでブルージェイズに加入した岡本和真内野手。昨季ワールドシリーズに進出したア・リーグ東地区の強豪チームで、即戦力としての活躍が期待されている。そんな日本の和製大砲に対し、MLB公式サイトもレギュラー候補として期待を寄せており、その起用法にも注目が集まっている。 ■左翼候補のサンタンダーが長期離脱へ 日本での11シーズンで通算248本