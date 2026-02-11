ミラノ・コルティナ冬季五輪は10日（日本時間11日）、ミラノ・アイススケートアリーナでフィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が行われた。優勝候補イリア・マリニン（米国）が108.16点で首位発進。日本勢では鍵山優真が103.07点で2位につけ、佐藤駿は9位（88.70点）、三浦佳生は22位（76.77点）と出遅れた。フリーは13日（同14日）に行われ、雌雄が決する。 ■団体戦の反省を生かし「