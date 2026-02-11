フリーアナウンサーの神田愛花（45）が、10日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。「女子校」出身者としてトークを展開するなかで、大学で共学となり男性から指摘されたエピソードを明かした。【写真あり】「裸に見える？」キュートな衣装の神田愛花この日のテーマを「女子高のリアル」と題し、MCの上田晋也と女子高出身のゲスト陣が、自身の経験からテーマに沿ってトークを展開。