人気恋愛バラエティ番組『あいのり』に出演していたブロガーの桃が10日に自身のアメブロを更新。ボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏らと会食したことを報告し、亀田氏が持つ“元プロボクサーならではのこだわり”に感銘を受けたエピソードを明かした。【映像】“豪邸と話題”建築中の桃の新居（複数カット）この日、桃は「昨日の夜は、美味しすぎるご飯をこの方達と…!!!」と切り出し、グルメプレゼンターのフォーリン