阪神は11日、宜野座キャンプで1、2軍合同の紅白戦を行った。初回、紅組の先発・伊藤将司投手に佐藤輝の打球が直撃するアクシデントがあった。初回2死一塁、佐藤輝が打った痛烈なピッチャー返しが伊藤将の左ヒザ外側に直撃。伊藤はその場に倒れ込んだ。自分で歩くことはできず、安藤コーチの肩を借りながらベンチに戻った。