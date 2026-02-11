阪神は１１日、沖縄・宜野座キャンプで初の紅白戦を開始した。初回に白組の３番・森下翔太外野手と４番・佐藤輝明内野手が連打。２死から森下が鋭いゴロで三遊間を抜く左前打を放つと、佐藤輝も投手強襲の安打で続いた。ＷＢＣ日本代表に選ばれている主砲コンビがさっそく存在感を発揮。実績十分の伊藤将を相手に、第１打席から快音を鳴らした。