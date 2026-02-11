◆練習試合ＤｅＮＡ―中日（１１日・宜野湾）ＤｅＮＡ・石田裕太郎投手（２４）が１１日、今季チーム初の対外試合となる中日戦（宜野湾）に先発し、２回を１安打２四球も無失点とアピールした。球数３６球で降板した。初回。１番・花田をいきなり歩かせたが、続く新保を３球三振。２死二塁から４番・鵜飼に対してはフルカウントからの７球目、内角に沈むシンカーで空振り三振に仕留めた。２回も先頭の森に四球を与えたが、