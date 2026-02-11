阪神・伊藤将司投手が１１日、沖縄・宜野座キャンプの紅白戦に先発したが、打球が直撃して降板した。初回に簡単に２死を奪った後、森下に左前打。２死一塁で佐藤輝の強烈なゴロが左膝付近を強襲した。しばらく立ち上がることができず、そのままマウンドを降りた。キャンプ初の紅白戦で、いきなりのアクシデントだ。