◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の森田駿哉投手が１１日、今季チーム初実戦となった紅白戦に紅組の先発として登板。この日は２９歳の誕生日。打者８人と対戦して２安打無失点の結果を残した。初回は宇都宮を遊ゴロ、浦田に左前打、泉口に右前打を浴びたがリチャードを遊直、中山を右飛に抑えて無失点。２回は甲斐を右飛、知念を右飛、山瀬を捕邪飛で３者凡退に抑えた。前日には「打者が嫌だなと