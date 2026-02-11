スポルティング守田英正がポルト戦で好プレーも、発煙筒の煙の影響で中断にポルトガル1部スポルティング・リスボンは、2月9日に行われたプリメイラ・リーガ第21節でポルトと対戦して1-1で引き分けた。この試合で日本代表MF守田英正は2試合連続となる先発出場し、後半35分までプレーした。第18節のカーサ・ピア戦（3-0）、前節のナシオナル戦（2-1）でフル出場していた守田は、2試合連続となる先発起用となった。中盤の底に入っ