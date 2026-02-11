1月下旬から2月上旬にかけて浜松市中央区の80代女性の家に郵便局員などを名乗る男から電話があり現金およそ900万円をだまし取られる事件がありました。警察で注意を呼び掛けています。警察によりますと１月下旬、浜松市中央区の80代の女性の家に郵便局員や警視庁の警察官を名乗る男から電話があり、「マネーロンダリングの容疑で逮捕した犯人が女性の口座にお金を振り込んでいることが分かり、女性も捜査対象になる」などと