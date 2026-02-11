パリ五輪男子ゴルフ日本代表監督を務めた丸山茂樹氏が１０日（日本時間１１日）、自身のインスタグラムに新規投稿。米アリゾナ州でドジャース・山本由伸投手らとラウンドした様子を公開した。丸山氏は「今年も山本由伸君とゴルフをするＩｎＡｒｉｚｏｎａの旅に行って来た去年も盛り上がったけど今年もめっちゃ盛り上がった」とつづった。「今回もマネージャーのヨイチ君が色々やってくれて由伸ｃａｒも貸してくれた