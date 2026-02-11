現地２月10日に開催されたプレミアリーグの第26節で、チェルシーが田中碧を擁するリーズとホームで対戦した。24分にジョアン・ペドロの得点で先制に成功すると、58分にはコール・パーマーのPKでリードを２点に広げる。しかし、67分にルーカス・ヌメチャにPKを決められ、73分にはノア・オカフォーのシュートで失点。そのまま２−２のドローに終わった。勝点２を逃す結果となり、とりわけ批判を浴びているのがパーマーだ。後半