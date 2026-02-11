夫と死別した悲しみをテーマに絵本を出版した女が、保険金目当てで夫を毒殺したとして殺人罪などに問われた裁判の陪審員選任が開始した。米ＣＢＳニュースが１０日、報じた。全米が注目するコウリ・リチンズ被告（３５）の裁判で、１０日から陪審員の選任手続きが始まった。ユタ州在住の不動産業者リチンズ被告は、夫エリックさん（３９＝当時）の飲み物に致死量のフェンタニルを混入し、２０２２年に突然死させたとして、殺