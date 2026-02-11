「独身税」と聞くと、独身の人ほど負担が重くなる仕組みのように感じるかもしれません。しかし、制度の正式名称は「子ども・子育て支援金制度」で、負担の大小は「独身かどうか」ではなく、加入している医療保険制度や、被用者保険の場合は標準報酬総額に応じて決まると整理されています。 本記事では、「子ども・子育て支援金制度」の開始時期と支援金の目安額を確認し、「独身だと負担が大きいのか」を制度面から整理します