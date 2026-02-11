WBCの予備登録投手リストが発表となった3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」の予備登録投手リストが10日（日本時間11日）、MLB公式サイトで発表された。6人が選ばれているが、中日の松山晋也投手の名前がないことにファンから残念がる声が寄せられている。予備登録投手に入ったのは藤平尚真（楽天）、今井達也（アストロズ）、金丸夢斗（中日）、小笠原慎之介（ナショナルズ傘下