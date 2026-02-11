【モデルプレス＝2026/02/11】歌手の天童よしみが2月9日、自身のInstagramを更新。93歳を迎えた母親との2ショットを公開した。【写真】70歳大物歌手「雰囲気そっくり」母親顔出し◆天童よしみ、母との2ショット披露天童は「母 お誕生日を迎えました ありがとうございます」「93歳になりました まだまだ親孝行させてね」とつづり、母の誕生日を祝う母娘2ショットを投稿。“Happy Birthday 筆子さん”と書かれたプレートの乗った苺の