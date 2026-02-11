【モデルプレス＝2026/02/11】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが2月10日、自身のInstagramを更新。娘との買い物中の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】カープ小園選手の23歳美人妻「レベチな美しさ」話題の親子写真◆渡辺リサ、美脚輝くコート姿で娘とショッピング渡辺は「今年も可愛いSLYのコートちゃんヲリのハナマルパーソナルカラー」とつづり、自身に似合う淡いグリーングレ