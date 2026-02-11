１１日放送のフジテレビ系情報番組「ノンストップ」にノルディックスキー・ジャンプ男子のレジェンド、葛西紀明がスタジオ生出演。混合団体で銅メダルを獲得した日本チームを解説した。個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得し、混合団体では特にプレッシャーのかかる４人目のジャンパーとしてメダル獲得に貢献した二階堂蓮とは、蓮の父でスキージャンパーだった学さんとも親交があった葛西。番組では１２歳頃の詰め襟の制服姿の