◆紅白戦紅組―白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人の西舘勇陽投手が１１日、今季チーム初実戦となった紅白戦に白組の先発として登板。打者７人と対戦して３安打無失点、１奪三振の結果を残した。初回は門脇を投ゴロ、佐々木を二ゴロ、岸田に左前打を浴びたが盗塁死。２回は石塚に左前打、大城に中前打で連打を浴びたがその後の荒巻を３球三振、ドラ４ルーキー皆川を二ゴロ併殺打に打ち取って切り抜けた。