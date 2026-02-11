エンゼルスの菊池雄星投手（34）が11日、著書「こうやって、僕は戦い続けてきた。“理想の自分”に近づくための77の習慣」（PHP研究所）の発売記念オンライン囲み取材に参加。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への意気込みを語った。MLBで活躍する菊池が世界最高峰の舞台で戦うためにどのように考え実践してきたのかを明かす全記録。菊池は13万字にわたって自身で書き上げた。執筆を終えて「