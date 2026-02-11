◆ソフトバンク春季キャンプ（11日、宮崎）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するソフトバンク勢の壮行会が、宮崎市のアイビースタジアムで開かれた。牧原大成、近藤健介、周東佑京、松本裕樹の日本勢4選手に加え、ニカラグア代表のジーター・ダウンズとメキシコ代表のアレクサンダー・アルメンタが参加。集まったファンの前で近藤は「前回同様、世界一となり帰ってこられるように、皆さんとともに喜びたいの