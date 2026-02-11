伊豆地方に春の訪れを告げる柑橘（かんきつ）、「いずのはる」の出荷が河津町で始まりました。 【動画】河津町で柑橘（かんきつ）「いずのはる」の出荷始まる 黄色い果実の「いずのはる」は10年ほど前から販売されている新品種で一般的には「はるひ」という名称です。 河津桜が咲く早春に旬を迎えることから、県東部や伊豆地方で収穫されるものが、「いずのはる」と呼ばれています。 河津町の出荷場では11日から今年初の出荷作