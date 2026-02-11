雪をもたらした寒波の影響で静岡県伊東市では各地で給水管が破損し市内の5000世帯で断水が起きる可能性があり復旧のめどが立たない状況が続いています。 【動画】伊東市の給水管被害5000世帯で断水のおそれも 復旧の見通し立たず 伊東市では雪をもたらした寒波の影響で各地で給水管が破裂し漏水するケースが相次ぎました。 漏水が相次いだ影響で各世帯に水を供給する配水池の水量が低下していて断水は最大5000世帯に及ぶ